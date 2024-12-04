عن "رحلات مطار بيروت".. وزير الأشغال يعلنُ خبراً مهماً

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا اليوم.

وقال حمية بعد الاجتماع: "اطلعت الرئيس ميقاتي على حسن سير العمل في كافة المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة واهمها مطار رفيق الحريري الدولي، وكما نعلم فان كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من بيروت واليها، وبالتالي نحن نعطي موافقات في اليوم داته حتى أننا بدأنا بإعطاء الموافقات منذ يوم الأربعاء الماضي في 27 تشرين الثاني، وان شاء الله حتى منتصف الشهر الحالي تكون معظم رحلات الشركات العربية والأجنبية منتظمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".

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وأضاف: "أما بالنسبة للمرافئ البحرية فهي تعمل على قدم وساق خلال الحرب وبعدها وما زلنا نعمل على القاعدة ذاتها وهي توفير الخدمة السريعة لكل التجار على مساحة الوطن. كذلك، أطلعنا دولته على موضوع الطرقات فوزارة الاشغال العامة والنقل بدأت منذ اليوم الاول لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بفتح كل الطرقات، والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لا سيما في النبطية وفي محافظة الجنوب، علما اننا ايضا بدأنا بالعمل في منطقة الضاحية الجنوبية وفي محافظة بعلبك - الهرمل والبقاع الغربي منذ الاربعاء الماضي، ويمكننا القول ان كل طرقات لبنان تقريبا باتت سالكة".

وتابع: "كذلك، أطلعنا دولته على موضوع المعابر الحدودية بالتفاصيل ونحن نعمل الآن على المعابر الشمالية بعد أن أصبح معبر المصنع سالكاً. العدو الاسرائيلي قام بقصف جسور على الأنهر، وهذا الأمر يحتاج الى وقت وجهد مضاعف واعتمادات مالية وهي متوفرة من قبل الدولة اللبنانية ولكن الموضوع يحتاج الى بعض الوقت، وهذا الأمر هو محور نقاش ومتابعة أسبوعية مع الرئيس ميقاتي".