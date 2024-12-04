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لبنان

البيسري عرض الاوضاع مع السفير الأوسترالي

Lebanon 24
04-12-2024 | 04:41
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفير الأوسترالي في لبنان أندرو بارنز، وعرض معه الأوضاع العامة وكيفية التنسيق بين لبنان وأوستراليا. 
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