الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الغبيري وجرد رأس بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 4 / 12 / 2024، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقتي الغبيري – الضاحية الجنوبية وجرد رأس بعلبك".

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