في الناقورة... الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه عناصر أمنية لبنانية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن جنود العدو الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاه فريق من عناصر مكتب استخبارات الناقورة وبحرية الجيش اللبناني.



وبحسب المعلومات، كان الأمن العام يتفقد مرفأ الناقورة ولم تسجّل إصابات.

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