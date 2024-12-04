تحرك لقوات إسرائيلية في يارون ومارون الراس

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه رصد توغل قوة مؤللة معززة بدبابات "ميركافا" إلى أحياء داخل يارون بالتزامن مع تحرك لقوات اسرائيلية داخل مارون الراس.



كما رصد تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل متقطع باتجاه مدينة بنت جبيل.

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