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لبنان

سليمان اتصل بالحوت منوّها بدوره وجهوده الجبارة لإستمرار أعمال ال MEA

Lebanon 24
04-12-2024 | 05:40
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اتصل عضو كتلة "الإعتدال الوطني" النائب محمد سليمان بالمدير العام ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط (MEA)  محمد الحوت ، وأثنى على "دوره الكبير بالنهوض بهذه الشركة وبجهوده الجبارة والمُضنية لإستمرار أعمال الشركة وتسيير الرحلات ، من مطار الرئيس رفيق الحريري واليه دون توقف رغم كل ظروف الحرب الصعبة".
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واعتبر أن "صفات القوة والجرأة التي تحلى بها طيارو الشركة محط تقدير وإعجاب لدى كل انسان وطني وشريف مؤمن بهذا البلد".
وشدد على أن "تضحياتهم تستدعي منا الإقتداء بهم ، لبذل كل الجهود لإنتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقبلة ، لتكون المدماك الأول لإنتظام عمل المؤسسات". 
واكد "ضرورة السعي لتعزيز الركائز الإقتصادية من خلال تدعيم هذه الشركات المُنتجة خدمةً لهذا الوطن وأبنائه".
(الوكالة الوطنية)
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