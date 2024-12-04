سليمان اتصل بالحوت منوّها بدوره وجهوده الجبارة لإستمرار أعمال ال MEA

اتصل عضو كتلة "الإعتدال الوطني" النائب محمد سليمان بالمدير العام ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت ، وأثنى على "دوره الكبير بالنهوض بهذه الشركة وبجهوده الجبارة والمُضنية لإستمرار أعمال الشركة وتسيير الرحلات ، من مطار الرئيس رفيق الحريري واليه دون توقف رغم كل ظروف الحرب الصعبة".

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واعتبر أن "صفات القوة والجرأة التي تحلى بها طيارو الشركة محط تقدير وإعجاب لدى كل انسان وطني وشريف مؤمن بهذا البلد".

وشدد على أن "تضحياتهم تستدعي منا الإقتداء بهم ، لبذل كل الجهود لإنتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقبلة ، لتكون المدماك الأول لإنتظام عمل المؤسسات".

واكد "ضرورة السعي لتعزيز الركائز الإقتصادية من خلال تدعيم هذه الشركات المُنتجة خدمةً لهذا الوطن وأبنائه".

(الوكالة الوطنية)