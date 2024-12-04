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لبنان

ميشال سليمان: على النواب انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني والا فليستقيلوا

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:14
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قال الرئيس ميشال سليمان: "9 كانون الثاني 2025 موعد لا ينبغي تأجيله بل يجب ان يستمر ويقبع النواب تحت قبة البرلمان نهاراً وليلاً الى ان ينتخبوا رئيساً والا فليستقيلوا قبل ان يغادروا المبنى المخصص لممثلي الشعب ويعتذروا من ناخبيهم على عدم الاستمرار في وكالتهم لانهم غير قادرين على القيام بموجبات التكليف".
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وأضاف في بيان:" من الآن وحتى انعقاد جلسة الانتخاب، على حزب الله ان يعكف على دراسة دوره المقبل وكيفية التعاطي مع الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة  وكيفية التصرف بسلاحه على ضوء تقييمه لنتائج حرب الاسناد وجدواها للجنوب ولكل لبنان شعباً ودولة ومؤسسات ولغزة ولفلسطين ولسوريا ولايران".
وتابع:"على المرجعيات والسياسيين  والشعب وهيئات المجتمع المدني أن يجاهروا دون مسايرة ولا حياء فيصارحوا الحزب والجهات المؤيدة له انهم لا يريدون الحرب ولا الاسناد بل يريدون التوقف عن افراغ الوطن من طاقاته الشبابية عن طريق الهجرة او الاستشهاد او الاعاقة او الموت بسبب تعذر تأمين الطبابة وتكاليف الدراسة والسكن والتغذية المعقولة وحتى الرديئة".
 وختم:"على الرئيس العتيد ان يشكل هيئة حوار وطني تشبه الى حد بعيد الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية( المادة 95 من الدستور ) ويترأسها في جلسات متتالية ويترأس مجلس الوزراء يومياً ودون انقطاع لاصدار قرار تطبيقي لتحييد لبنان عن صراعات المحاور واصدار جدول زمني يقضي بالتخلي عن سلاح الحزب والفصائل المسلحة في فترة زمنية لا تتجاوز تجاوز العام الواحد ولا مشكلة في التسمية اكانت استراتيجية او اتفاق او حل وطني او مرسوم مجلس وزراء، واذا تعذر الاتفاق فعلى الرئيس ان يعود الى البرلمان برسالة دستورية في جلسة يحضرها هو ويعد ذلك يقرر كيفية تصرفه واستمراره في مهامه". (الوكالة الوطينة)
 
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