حادثة مؤسفة جدّاً... سقط من الطابق السابع أثناء العمل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة أحد الأشخاص بعدما سقط من الطابق السابع في منطقة القبة - طرابلس، أثناء قيامه بأعمال صيانة.





وحضرت القوى الامنية والصليب الأحمر إلى المكان.

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