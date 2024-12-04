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لبنان

حادثة مؤسفة جدّاً... سقط من الطابق السابع أثناء العمل

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة أحد الأشخاص بعدما سقط من الطابق السابع في منطقة القبة - طرابلس، أثناء قيامه بأعمال صيانة. 


وحضرت القوى الامنية والصليب الأحمر إلى المكان.
 
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القبة

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