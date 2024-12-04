في السرايا.. لقاءات وزارية لميقاتي واجتماع مع "وفد إقتصادي"

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا اليوم.



وقال حمية بعد الاجتماع: "اطلعت الرئيس ميقاتي على حسن سير العمل في كافة المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة واهمها مطار رفيق الحريري الدولي، وكما نعلم فان كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من بيروت واليها، وبالتالي نحن نعطي موافقات في اليوم داته حتى أننا بدأنا بإعطاء الموافقات منذ يوم الأربعاء الماضي في 27 تشرين الثاني، وان شاء الله حتى منتصف الشهر الحالي تكون معظم رحلات الشركات العربية والأجنبية منتظمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".

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وأضاف: "أما بالنسبة للمرافئ البحرية فهي تعمل على قدم وساق خلال الحرب وبعدها وما زلنا نعمل على القاعدة ذاتها وهي توفير الخدمة السريعة لكل التجار على مساحة الوطن. كذلك، أطلعنا دولته على موضوع الطرقات فوزارة الاشغال العامة والنقل بدأت منذ اليوم الاول لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بفتح كل الطرقات، والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لا سيما في النبطية وفي محافظة الجنوب، علما اننا ايضا بدأنا بالعمل في منطقة الضاحية الجنوبية وفي محافظة بعلبك - الهرمل والبقاع الغربي منذ الاربعاء الماضي، ويمكننا القول ان كل طرقات لبنان تقريبا باتت سالكة".

وتابع: "كذلك، أطلعنا دولته على موضوع المعابر الحدودية بالتفاصيل ونحن نعمل الآن على المعابر الشمالية بعد أن أصبح معبر المصنع سالكاً. العدو الاسرائيلي قام بقصف جسور على الأنهر، وهذا الأمر يحتاج الى وقت وجهد مضاعف واعتمادات مالية وهي متوفرة من قبل الدولة اللبنانية ولكن الموضوع يحتاج الى بعض الوقت، وهذا الأمر هو محور نقاش ومتابعة أسبوعية مع الرئيس ميقاتي".

وفد اقتصادي



واستقبل رئيس الحكومة وفدا اقتصاديا موسعا ضم: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة مقاولي البناء والأشغال العامة مارون الحلو، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر، نائبا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت غابي تأمر ونبيل فهد، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر، رئيس جمعية شركات الضمان اسعد ميرزا، رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم بواب، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق.





بعد اللقاء قال شقير: "الزيارة كانت لتهنئة دولة الرئيس على وقف اطلاق النار، وشددنا على الجهود الجبارة التي قام بها لوقف إطلاق النار خلال فترة الحرب، وتحدثنا على ضرورة الوقوف الى جانب القطاع الخاص. كذلك، يتم الحديث اليوم عن اعادة الاعمار يجب ان يتم البحث ايضاً عن اعادة النهوض بالقطاع الخاص المتضرر، فهناك عشرات الآلاف من المؤسسات التي تضررت. فاذا لم يكن هناك دعم وقروض ميسرة لهذه المؤسسات، فكيف يمكن ان يدخل هذا القطاع مجددا الى الاقتصاد الوطني".

اضاف: "تطرقنا ايضاً الى فترة ما بعد الحرب ودور القطاع الخاص والعلاقة التي تربطه مع الدولة وتعزيزها وتقويتها، ونتمنى الاستمرارية في وقف اطلاق النار كي نستطيع خلال الموسم الاعياد الاساسي بالنسبة لنا تعويض ما يمكن، علما ان لا شيء يمكن ان يعوض الخسائر التي نتجت في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني، باعتبارهما شكلا خطرا كبيرا على الاقتصاد، ولكننا نأمل استمرار لبنان طالما هناك قطاع خاص".



لقاءات



واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المال يوسف الخليل وبحث معه شؤونا مالية.

والتقى الرئيس ميقاتي عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل بو فاعور وعرض معه الاوضاع العامة، كما استقبل الوزيرة السابقة زينه عكر.

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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع وزير الأشغال:

اللقاء مع وفد الهيئات الإقتصادية:

اللقاء مع وزير المالية:

اللقاء مع أبو فاعور:

اللقاء مع عكر: