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لبنان

المطران عون: الاوطان لا يمكن ان تبنى من دون تضحيات خصوصا في زمن الصعوبات

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:45
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ترأس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداسا بمناسبة عيد القديسة بربارة في كنيسة القديسة بربارة في بلدة عمشيت.
وتحدث المطران عون في عظته عن مراحل حياة القديسة بربارة حتى القداسة، مشيرا الى انها "واجهت كل التحديات، بدءا من والديها وصولا الى موتها، وكان في كل حياتها فرح ينبع من حبها ليسوع المسيح".
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وقال: "نعيش اليوم في زمن فيه الكثير من الصعوبات والمخاوف وخصوصا لدى شبيبتنا التي تفكر بمستقبلها، فالرب يعطينا الجواب بعدم الخوف لان حياتنا ومستقبلنا بين يديه وهو الذي يدفعنا الى التضحية لان الاوطان لا يمكن ان تبنى من دون تضحيات خصوصا في زمن الصعوبات كالتي يعيشها وطننا اليوم".
زاضاف: "نحن مدعوون للتمسك بالرب، والشباب الذين يغادرون الوطن للعلم او للعمل يجب ان يبقى انتماءهم الاول والاخير للبنان والعودة للمساهمة في اعادة بنائه وعلينا جميعا عيش المحبة في حياتنا على هذه الارض"، وقال: "القديسة بربارة تدعونا لان نحب يسوع المسيح فوق اي شيء آخر، والا نترك اي شيء يأخذ مكانته في قلبنا. فلا  مال ولا اي شيء آخر من مقتنيات هذه الارض لان يسوع هو الملك".
وختم آملا ان "تحمل الايام المقبلة الطمأنينة والسلام والامان للبنان وابنائه جميعا". (الوكالة الوطنية)
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