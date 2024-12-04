قائد الجيش استقبل سفراء كندا وكوريا وبولندا

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة الكندية Stefanie McCollum، فالسفير الكوري IL Park، ثم السفيرة البولندية Aleksandra Bukowska-McCabe، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)

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