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لبنان

قائد الجيش استقبل سفراء كندا وكوريا وبولندا

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:54
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استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة الكندية Stefanie McCollum، فالسفير الكوري IL Park، ثم السفيرة البولندية Aleksandra Bukowska-McCabe، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
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