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لبنان

حميه عرض مع مطر لأشغال صيانة الطرق في طرابلس

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:00
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه النائب ايهاب مطر، وتداولا آخر التطورات والمستجدات العامة على صعيدين اللبناني والمنطقة، وبحثا في بعض الملفات الإنمائية المناطقية التي تعنى بها وزارة الأشغال، لا سيما أشغال صيانة الطرق في طرابلس خاصة ومنطقة الشمال عموما.
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وأثنى مطر على "الأعمال التي يقوم بها الوزير حميه من صيانة الطرقات في محافظة الشمال كما الأعمال المستمرة والمتواصلة للورش في مختلف المناطق اللبنانية رغم الظروف الصعبة التي نمر بها". (الوكالة الوطنية)
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