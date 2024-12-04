باسيل استقبل مخزومي والبحث تناول مرحلة ما بعد وقف النار

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب فؤاد مخزومي في حضور النائبة ندى البستاني، وتم بحث القضايا المختلفة ومرحلة ما بعد وقف النار وإنجاز استحقاق الإنتخابات الرئاسية.

(الوكالة الوطنية)