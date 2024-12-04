إلى سكان صور.. إليكم هذا البيان من الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 4 / 12 / 2024، ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة عيتيت – قضاء صور". (الوكالة الوطنية)