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لبنان
إلى سكان صور.. إليكم هذا البيان من الجيش
Lebanon 24
04-12-2024
|
07:17
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صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 4 / 12 / 2024، ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة عيتيت – قضاء صور". (الوكالة الوطنية)
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