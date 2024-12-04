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لبنان

القوات: إختيار هبة طوجي للغناء في "نوتردام باريس" بارقة أمل للبنان

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:30
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صدر عن الدائرة الثقافية في جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" بيان، لفت فيه الى انه "من باب اختيار الفنانة هبة طوجي للغناء في الحفل الموسيقي الخاص لمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية Notre Dame De Paris، لاحت بارقة أمل للبنان بعد حرب مدمرة ودامية أدخلت "وطن الأرز" في نفق مظلم.
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 لكن لبنان مع طوجي الراقية فنا وصوتا وصورة، سينبعث مثل طائر الفينيق، إذ ستغني إلى جانب موسيقيين عالميين، وفي حضور ملوك ورؤساء دول كبيرة مثل الملك تشارلز والملك محمد السادس بن حسن وجو بايدن وايمانويل ماكرون وغيرهم. 
 تجدر الإشارة إلى أن الحدث سينقل مباشرة في 7 كانون الأول الجاري عبر القناة الفرنسية "فرانس 2" وعدد من القنوات الأخرى في كل أنحاء العالم.
أضاف البيان :"الدائرة الثقافية لم تفاجأ بإختيار طوجي لأنها إتخذت مسارا فنيا مختلفا عن الفن السائد اليوم، بإدارة المؤلف الموسيقي الكبير أسامة الرحباني، وقد سبق لطوجي أن اختيرت لتقديم دور البطولة في مسرحية "نوتردام دو باريس" من خلال شخصية "إزميرلدا".
وختم :" "العالمية" تليق بالفنانة طوجي وهي تعبر بأفضل أداء وصوت وحضور عن الحضارة اللبنانية التي لا تشبه الصورة التي يحاول "بعض" أعداء الثقافة أن يرسمها عن شعب ينبذ الحروب ويطمح إلى استقرار وسلام دائمين".
(الوكالة الوطنية)
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