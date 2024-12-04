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لبنان

الملف الرئاسي بين النائبين عبد المسيح وفرنجيه في الكورة

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:33
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استقبل النائب أديب عبد المسيح في دارته ببلدة كفرحزير الكورة، النائب طوني فرنجية و تباحثا في أمور عدة على الصعيد الوطني و المناطقي، أهمها الملف الرئاسي. (الوكالة الوطنية)
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