الملف الرئاسي بين النائبين عبد المسيح وفرنجيه في الكورة

استقبل النائب أديب عبد المسيح في دارته ببلدة كفرحزير الكورة، النائب طوني فرنجية و تباحثا في أمور عدة على الصعيد الوطني و المناطقي، أهمها الملف الرئاسي. (الوكالة الوطنية)

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