سفير مصر تناول ونواب كتلة "الاعتدال الوطني" الاستحقاقات السياسية المقبلة

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استقبل سفير مصر في لبنان علاء موسى نواب كتلة "الاعتدال الوطني"، حيث جرى نقاش التطورات على الساحة اللبنانية بدءاً باتفاق وقف إطلاق النار إذ أكد السفير موسى "دعم بلاده لجهود استقرار لبنان والحفاظ على سيادته".كما تطرق الاجتماع الى الاستحقاقات السياسية المقبلة وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، حيث عرض نواب كتلة"الاعتدال الوطني"تقديرهم في هذا الصدد .من جانبه عبر السفير موسى عن دعم مصر لكافة جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وصولاً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقررة يوم ٩ كانون الثاني. (الوكالة الوطنية)