وزير أميركيّ يتحدّث عن "ضربة" تلقاها حزب الله.. ماذا قال أيضاً عن وقف إطلاق النار في لبنان؟

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن "وقف إطلاق النار في لبنان صامد ونستخدم آلية لمراقبة أي انتهاكات".

وفي كلمة له، أضاف: "الهدف من آلية الرقابة في لبنان هو رصد أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل".

Advertisement

وتعليقا على الصراع في سوريا، قال: "هيئة تحرير الشام استفادت من انشغال إيران وحزب الله".

وأضاف: "هجوم المعارضة السورية يمثل ضربة لحزب الله وإيران".

وأشار إلى أن "تقدم هيئة تحرير الشام في سوريا يظهر أن داعمي الرئيس السوري بشار الأسد مثل روسيا وإيران مشتتون".

وتابع قائلاً: "رفض الأسد المشاركة بأي شكل ملموس في عملية سياسية فتح المجال أمام هجوم الفصائل المسلحة".

وأكد أنه "يظل من الضروري منع عودة داعش في سوريا".