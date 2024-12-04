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لبنان

وزير أميركيّ يتحدّث عن "ضربة" تلقاها حزب الله.. ماذا قال أيضاً عن وقف إطلاق النار في لبنان؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:35
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قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن "وقف إطلاق النار في لبنان صامد ونستخدم آلية لمراقبة أي انتهاكات". 
 
وفي كلمة له، أضاف: "الهدف من آلية الرقابة في لبنان هو رصد أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل".
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وتعليقا على الصراع في سوريا، قال:  "هيئة تحرير الشام استفادت من انشغال إيران وحزب الله". 
 
وأضاف: "هجوم المعارضة السورية يمثل ضربة لحزب الله وإيران". 
 
وأشار إلى أن "تقدم هيئة تحرير الشام في سوريا يظهر أن داعمي الرئيس السوري بشار الأسد مثل روسيا وإيران مشتتون". 
 
وتابع قائلاً: "رفض الأسد المشاركة بأي شكل ملموس في عملية سياسية فتح المجال أمام هجوم الفصائل المسلحة". 
 
وأكد أنه "يظل من الضروري منع عودة داعش في سوريا". 

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