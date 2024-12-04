الجيش أوقف 3 أشخاص في طرابلس... إليكم ما ضبطه بحوزتهم

أوقف الجيش ح.ع وع.ر وا.ش على طريق المئتين في طرابلس.



وبحسب معلومات "لبنان 24"، أوقف الجيش الأشخاص المذكورين لحيازتهم على مسدسات حربية غير مرخصة.