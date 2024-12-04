منشور لبهاء الحريري.. إليكم ما جاء فيه

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كتب بهاء رفيق الحريري على منصة "اكس":"كما قلنا سابقاً، فقد بدأ مشهد التغيير في المنطقة يتضح بشكل جليّ من لبنان إلى سوريا، فخفايا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بدأت تتكشف، والقرار الدولي بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، لم يعد خافياً على أحد، والذي يشمل تعزيز سيطرة الجيش على كافة الأراضي اللبنانية، مما يعزز الأمن في جنوب وكامل لبنان، وبالتالي حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وجيشها".واضاف:" ‏وفي سوريا، بدت رياح التغيير واضحة للعيان، فالأنباء الواردة عن بداية الانسحاب الروسي من ميناء طرطوس، تحمل دلالات كبيرة على بدء انهيار التحالف الذي هجر السوريين ودمر أرضهم، وسبب أزمة عميقة في سوريا ودول الجوار أيضاً. ‏مما يعني أن المحور الذي كان يستند لمصالح معينة قائمة على الوجود الروسي والمليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا ولبنان والعراق، قد بدأ بالفعل بتحسس أنفاسه، وقياس خطواته، وذلك يبدو واضحاً في الانسحابات التي نشهدها على منصات وسائل الإعلام لجنود وقادة جيش النظام السوري والمليشيات الإيرانية".وختم:" ‏كلنا أمل أن تنعكس كل التغيُّرات في المنطقة على بلدنا الحبيب لبنان، بالأمان والاستقرار والازدهار و ستكون الحريرية السياسية على رأس التغيير القادم، وتنفيذ اتفاق الطائف سيكون خشبة خلاص لبنان واستعادة دوره العربي والدولي". (الوكالة الوطنية)