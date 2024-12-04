إستشهاد مُسعف في دير سريان

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المسعف في الدفاع المدني اللبناني علي نبعة، أمام منزله في دير سريان.

وعُلِمَ أنّ نبعة استشهد في غارة إسرائيليّة يوم أمس.