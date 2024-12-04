Advertisement

لبنان

إستشهاد مُسعف في دير سريان

Lebanon 24
04-12-2024 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1287876-638689232908326090.jpg
Doc-P-1287876-638689232908326090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المسعف في الدفاع المدني اللبناني علي نبعة، أمام منزله في دير سريان.
 
 
وعُلِمَ أنّ نبعة استشهد في غارة إسرائيليّة يوم أمس.
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الابيض: الحصيلة النهائية للعدوان الاسرائيلي حتى الآن 4047 شهيداً و16638 جريحاً
lebanon 24
04/12/2024 18:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الابيض: 3402 شهيد و14655 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي بعد 15 أيلول
lebanon 24
04/12/2024 18:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ضاهر: عيد الشهيدة بربارة فرصة للعودة إلى ذواتنا
lebanon 24
04/12/2024 18:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمل" وبلدة شحور شيّعتا الشهيدة غدير قازان
lebanon 24
04/12/2024 18:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24

دير سريان

شهيد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-12-04
11:28 | 2024-12-04
11:26 | 2024-12-04
10:54 | 2024-12-04
10:41 | 2024-12-04
10:26 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24