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لبنان

الحلبي عرض وشهيب للوضع التربوي بعد وقف النار

Lebanon 24
04-12-2024 | 08:46
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع النائب أكرم شهيب ، وعرض معه الوضع التربوي العام بعد وقف إطلاق النار والعمل على العودة إلى التعليم الحضوري في غالبية المناطق الجاهزة لذلك.
ثم استقبل الوزير الحلبي الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور شوقي عبد الله ترافقه المستشارة القانونية للجامعة المحامية نور حجار، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب والمستشار لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار لإعلامي ألبير شمعون.
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 ورحب الوزير بالرئيس الجديد للجامعة، مؤكدا العلاقات الوثيقة بين الوزارة والجامعة ورؤسائها الذين توالوا على المسؤولية، لافتا إلى أنها "من الجامعات التي كان لها تأثير إيجابي كرافعة للتعليم العالي في لبنان". وهنأه بالعيد المائة لتأسيسها.
وشكر عبد الله الوزير على الإستقبال، شارحا خطته وخبراته في تشجيع إنشاء الحاضنات التكنولوجية والريادة في الأعمال ومساعدة الطلاب على تأسيس الشركات وإطلاقها في سوق العمل . كما كان عرض للإمكانات المتاحة لإسهام الجامعات في تعزيز البحوث العلمية المنتجة للإقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة. (الوكالة الوطنية)
 
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