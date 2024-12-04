طائرة إيرانيّة وصلت إلى المطار قبل أيّام... كم راكباً كان على متنها؟

أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أنّ "الطيران الايراني سيّر رحلة قبل 4 أيّام وكان على متنها 250 راكبًا".

وأضاف الحسن للـ"ال بي سي": "لا حظر على أيّ جهة".