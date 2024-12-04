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لبنان

طائرة إيرانيّة وصلت إلى المطار قبل أيّام... كم راكباً كان على متنها؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 09:18
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أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أنّ "الطيران الايراني سيّر رحلة قبل 4 أيّام وكان على متنها 250 راكبًا".
 
 
وأضاف الحسن للـ"ال بي سي": "لا حظر على أيّ جهة".
 
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المطار

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