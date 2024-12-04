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لبنان

بشرى من "الإسكان" لذوي الدخل المتوسط والمحدود

Lebanon 24
04-12-2024 | 09:24
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بشر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اللبنانيين بتحويل "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" – مقرّه الكويت، الدفعة الثانية من القرض إلى حساب مصرف الإسكان بقيمة 16 مليون و261 ألفاً و749 دولاراً أميركياً، وذلك بعدما تسلّم الدفعة الأولى في شهر أيلول 2024.
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واعتبر أن "هذا إن دلّ على شيء فعلى الثقة التي يوليها الصندوق العربي لمصرف الإسكان بالتأكيد، وأيضاً للبنان والحكومة اللبنانية ومجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان وكل المؤسسات التي تعاملنا معها".
وتوجّه حبيب، في تصريح صحافي "بالشكر الكبير للرئيس نجيب ميقاتي والحكومة اللبنانية التي سهّلت هذا الأمر"، كما شكر "رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر الذي كان الوسيط في هذه العملية، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريق عمل البنك المركزي".
وأكد "استمرار مصرف الإسكان في تقديم القروض للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على رغم الحرب الأخيرة على لبنان وكل الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها لبنان".
وكشف عن "توقيع ما يفوق الـ500 قرض مع أصحاب الطلبات، وسيتم إعطاء 500 قرض إضافي من خلال الدفعة الثانية التي أبلغنا بها الصندوق العربي اليوم".  
(الوكالة الوطنية)
 

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