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لبنان

سيارة صدمت الشاب إيهاب.. إبن الـ22 عاماً تُوفِيَ

Lebanon 24
04-12-2024 | 10:26
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تُوفي الشاب ايهاب ابو لحاف البالغ من العمر 22 عاماً، بعدما صدمته سيارة على طريق العيرونية.
 
 
وأُصيب الشاب بجروحٍ بليغة في الرأس، أدّت إلى وفاته.
 
 
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