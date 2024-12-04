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لبنان

سفينة مساعدات تركية تصل غداً إلى مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-12-2024 | 10:41
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أشارت سفارة تركيا في لبنان ببيان، الى أن بلادها "تبرعت بـ36 وحدة للاستحمام ودورات المياه لاستخدامها في المدارس الواقعة في المناطق الجنوبية التي تستضيف مؤقتا الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي".
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وأعلنت أنه "من المقرر أن تصل السفينة أك Deniz التي تحمل هذه الوحدات، إلى مرفأ بيروت صباح غد، حيث سيقام احتفال ويعقد مؤتمر صحافي في الحادية عشرة والنصف، ويسلم السفير التركي مراد لوتيم الوحدات إلى وزير البيئة ومنسق اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات ناصر ياسين وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي".
ولفت البيان الى أنه "تم توفير الوحدات البالغ عددها 36 وحدة من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) التابعة لجمهورية تركيا، وكل وحدة منها قادرة على خدمة ستة أشخاص في نفس الوقت".
وأشار الى أنه "سيتم تركيب الوحدات في 15 مدرسة موزعة على صيدا، صور، النبطية، الخيام، تبنين، وبنت جبيل، وغيرها من المواقع، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي".
(الوكالة الوطنية)
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