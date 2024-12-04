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لبنان

فيديو نادر لفيروز.. مشهدٌ لا يُفوّت!

Lebanon 24
04-12-2024 | 12:20
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للسيدة فيروز خلال تدريبات موسيقيَّة لإحدى الحفلات الفنية أُقيمت في الماضي.
 
 
وظهرت فيروز بقبعة ونظارات سوداء وبيدها "دف" رقصت به بطريقة عفوية تفاعلاً مع الأغنية التي أدّتها.
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لبنان

فيروز

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