فيديو نادر لفيروز.. مشهدٌ لا يُفوّت!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للسيدة فيروز خلال تدريبات موسيقيَّة لإحدى الحفلات الفنية أُقيمت في الماضي.

وظهرت فيروز بقبعة ونظارات سوداء وبيدها "دف" رقصت به بطريقة عفوية تفاعلاً مع الأغنية التي أدّتها.