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لبنان
انجاز تاريخي لمنطقة عكار.. "الاعتدال الوطني" يعلن صدور مرسوم الطريق البحرية
Lebanon 24
04-12-2024
|
13:18
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بارك تكتل "الاعتدال الوطني"، اليوم الأربعاء، في بيان، "لأبناء مناطقنا اقرار مرسوم الطريق البحرية الذي جاء ليعوض عن تعثر تنفيذ الاوتوستراد العربي بسبب صعوبة اجراء الاستملاكات الضرورية للاوتوستراد بمنطقة ضهور المنية وعكار، لاسيما بعد الازمة الاقتصادية الاخيرة التي دفعت الدولة الى التراجع على مستوى النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة، وعدم تأمين الهبة المقدمة من البنك العربي للاستثمار".
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جاء هذا بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم، واقرار المرسوم التي تمتد من منطقة البداوي وصولا الى عكار، مع ما يرافق هذه الطريق من نهضة متوقعة على الصعد الاقتصادية، السياحية والمعيشية في منطقتي المنية وعكار".
تابع: "البحث في موضوع الطريق البحرية جاء نتيجة البحث عن بديل يلبي لابناء البداوي والمنية وعكار طريقاً يسهل التنقل ويخفف من ازمة السير، وفي النفس الوقت يخلق واجهة بحرية من خلال بنى تحتية جيدة تساهم في تعزيز الانماء في الشمال واعطاء طابع سياحي للمشروع، كما ان هذه الطريق هي بطبيعة الحال بنية اساسية لمطار الرئيس الشيهد رينيه معوض- القليعات التي وعدت الحكومة مراراً بتشغيله في مراحل لاحقة".
أضاف:" ان هذا الطريق البحري الذي سينفذ بموصفات عالمية، بعرض 23 متراً على طول الشاطئ الممتد من البداوي والمنية ومخيم البارد والعبدة الى حين استكمال الجزء الثاني داخل منطقة عكار من العبدة وحتى الحدود السورية، على ان يبدأ تنفيذ هذا الطريق مع بداية العام الجديد".
وأوضح ان "هذا المشروع يشكل انجازاً تاريخياً لمنطقتنا، وبصمة نفتخر بها كتكتل اعتدال وطني عهد على نفسه منذ اول يوم لتشكيله ان يكون صوت ابناء الشمال في دوائر القرار اللبنانية".
واذ تقدم التكتل من "الحكومة اللبنانية عامةً ومن دولة الرئيس نجيب ميقاتي خاصة بجزيل الشكر لاقرار هذا المشروع"، ثمن عالياً "المجهود الذي قام به معالي وزير الاشغال علي حمية، وكل من ساهم في اقرار هذا المرسوم". (الوكالة الوطنية)
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