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لبنان
مفاجأة إستخباراتية عن "حزب الله".. معلومات تعلنها!
Lebanon 24
04-12-2024
|
13:37
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قالت 4 مصادر مطلعة على معلومات مخابرات أميركية محدثة لوكالة رويترز، إن قدرات "حزب الله" العسكرية تراجعت بشدة بسبب الضربات الإسرائيلية، إلا أن الحزب سيحاول على الأرجح إعادة بناء مخزوناته وقواته لتشكل تهديداً على المدى البعيد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
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وقال مسؤول أميركي كبير ومسؤول إسرائيلي ونائبان أميركيان اطلعا على معلومات مخابرات بعد أن طلبوا جميعا عدم ذكرهم بالاسم في التقرير إن "أجهزة المخابرات الأميركية قدرت في الأسابيع القليلة الماضية أن "حزب الله" بدأ، حتى في وقت كانت فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية مستمرة، في تجنيد مقاتلين جدد ويحاول العثور على سبل لإعادة التسلح عبر الإنتاج المحلي وتهريب مواد عبر سوريا".
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