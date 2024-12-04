توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟

شهدت منطقة الأشرفية، مساء اليوم الأربعاء، إشكالاً كبيراً بين عددٍ من الشبان تخلله إطلاق نار كثيف.

وذكرت المعلومات أن الإشكال أسفر عن مقتل رئيس مكتب "القوات اللبنانية" في كرم الزيتون بالأشرفية رولان المر إثر إصابته بطلق ناري في صدره استدعى نقله إلى مستشفى الروم حيث فارق الحياة هناك.

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وتحدثت المصادر عن أن الحادثة سببها توتر بين أشخاص من جماعة "جنود الرب" وآخرين من حزب "القوات اللبنانية"، ما أدى إلى حصول إطلاق نار.

وإثر ما جرى، حضرت قوة من الجيش إلى المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً في مكان الإشكال لتوقيف المتورطين.