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لبنان

عن خدمة "أوجيرو" في الجنوب.. ماذا أعلن وزير الإتصالات؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 14:21
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كتب وزير الاتصالات جوني القرم عبر منصة " اكس": رغم الدمار الكبير الذي لحق بالسنترالات، تمكّنت الفرق الفنية في أوجيرو، اليوم، من إعادة تشغيل محطات خربة سلم، جويا، عرسال، نحله، يمونة، زبود، انصار، منصوري، راس العين".
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تابع: "أثمّن عالياً الجهد الكبير الذي قامت به والذي يستحقون منّا كلّ الشكر والتقدير".
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