استشهد في غارة اسرائيلية.. من نعى الدفاع المدني؟ (صورة)

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني، الموظف العملاني علي حسين نبعة من عديد مركز الطيبة العضوي / النبطية الاقليمي، الذي إستشهد بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤ اثر تعرضه لغارة جوية إسرائيلية استهدفته أمام منزله في بلدة دير سريان.