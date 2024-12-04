جنبلاط: الأولوية الحالية هي لانتخاب رئيس للجمهورية

Advertisement

وألقى جنبلاط كلمة، قال فيها: "بعيداً من السياسية فما قامت به خلايا الأزمة كان واجباً وطنياً"، مثمناً روح التعاون التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف عبء الأزمة عن النازحين.وتمنى جنبلاط أن "يصمد اتفاق وقف إطلاق النار"، معتبراً أن "الأولوية الحالية هي لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة مرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي ووضع الخطط الاصلاحية الكفيلة بوضع لبنان على سكة التعافي، مشدداً على أهمية وضع برنامج إعادة في أولوية عملها". (الوكالة الوطنية)