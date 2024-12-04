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لبنان

جنبلاط: الأولوية الحالية هي لانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
04-12-2024 | 15:34
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زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وكالة داخلية عالية حيث عقد اجتماعاً مع خلية الأزمة لشكرهم على جهودهم المبذولة أبان أزمة النزوح التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان.
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وألقى جنبلاط كلمة، قال فيها: "بعيداً من السياسية فما قامت به خلايا الأزمة كان واجباً وطنياً"، مثمناً روح التعاون التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف عبء الأزمة عن النازحين.

وتمنى جنبلاط أن "يصمد اتفاق وقف إطلاق النار"، معتبراً أن "الأولوية الحالية هي لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة مرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي ووضع الخطط الاصلاحية الكفيلة بوضع لبنان على سكة التعافي، مشدداً على أهمية وضع برنامج إعادة في أولوية عملها". (الوكالة الوطنية) 

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