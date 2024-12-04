Advertisement

لبنان

قرار حكوميّ.. سلفة بـ3000 مليار ليرة لهذه الوزارة

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1288091-638689517006774687.jpg
Doc-P-1288091-638689517006774687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المُوافقة على مشروع يرمي إلى إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 3000 مليار ليرة لبنانية لمتابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في خلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17 آب 2023 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية.
Advertisement
 
للإطلاع على نص القرار كاملاً.. إضغط هنا
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2024-12-04
16:42 | 2024-12-04
16:13 | 2024-12-04
16:09 | 2024-12-04
16:00 | 2024-12-04
15:54 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24