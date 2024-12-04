قرار حكوميّ.. سلفة بـ3000 مليار ليرة لهذه الوزارة

قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المُوافقة على مشروع يرمي إلى إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 3000 مليار ليرة لبنانية لمتابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في خلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17 آب 2023 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية.

Advertisement