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لبنان

هبة الـ 3 مليارات دولار السعودية للجيش إلى الضوء مجدداً

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:02
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كتب طارق أبو زينب في" نداء الوطن": تؤكد المملكة العربية السعودية، عبر تصريحات مسؤوليها، على التزامها الراسخ دعم سيادة لبنان واستقراره كما تضع فرنسا لبنان في قلب سياستها الشرق أوسطية. وتشير مصادر سعودية لـ "نداء الوطن" إلى أن هذا التعاون بين السعودية وفرنسا يمكن أن يُشكل نموذجاً يُحتذى به لمعالجة الأزمات الإقليمية الأخرى. من خلال دمج الحلول السياسية مع الدعم الاقتصادي والأمني. ويسعى الطرفان إلى خلق بيئة إقليمية مستقرة تساهم في دفع عجلة التحولات الإيجابية على المستوى العربي والدولي.
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وتعد الشراكة السعودية-الفرنسية خطوة حاسمة نحو إعادة صياغة المشهد اللبناني بما يضمن استقراره السياسي والاقتصادي. وهي تعكس رغبة مشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية من خلال سياسات متوازنة وفعّالة. وتمثل هذه المبادرة  أملًا في إعادة بناء لبنان على أسس قوية، ما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة بأسرها.

يسلط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء في خلال زيارته على الهبة السعودية البالغة 3 مليارات دولار، والتي كانت قد أُعلنت في 2013 لتسليح الجيش اللبناني. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما يساهم في حماية لبنان من التهديدات الداخلية والخارجية وتعزيز أمن حدوده.

وتشير المصادر السعودية إلى أنه سيتم إنشاء آليات تنسيق مشتركة تشمل تشكيل لجان عمل متخصصة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقات ورصد التقدم في الملفات الحيوية في إطار التعاون المستدام بين الجانبين. ويعتزم الطرفان تعزيز التنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية لدعم الجهود المبذولة من أجل لبنان، بما يتضمن العمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتأمين تمويل إضافي من المؤسسات المالية العالمية لدعم الاقتصاد اللبناني المتعثر.
 
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