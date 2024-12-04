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لبنان
آثار الحرب على الصناعة: 30% من المصانع توقفت عن العمل
Lebanon 24
04-12-2024
|
23:18
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كتبت" اللواء": نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش يشير إلى أنه لا شك بأن الصناعة لم تتضرر كثيراً خلال الحرب الضروس التي مر بها لبنان ضد العدو الإسرائيلي خصوصاً في الشهرين الأخيرين،واليوم هناك 30% من المصانع الموجودة في المناطق الساخنة كانت متوقفة عن العمل،وباقي المصانع كانت تعمل بشكل طبيعي ولكن في إنتاجية أقل مما كانت عليه باعتبار أنه حدث نقص في العمال الأجانب الذين سافروا، وبعض العمال الذين انتقلوا من مدنهم وقراهم إلى مناطق أخرى.
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ويؤكد بكداش في ما يتعلق بأعمال المصانع بأنها انخفضت جراء هذه الحرب إلى حدود الـ 50%، لأن هناك العديد من المصانع انخفضت مبيعاتها إلى حدود الـ 90%،أما المصانع الإستهلاكية والأدوية والمنظفات فكانت تعمل بشكل طبيعي، لذلك فالمعدل ككل انخفض بحدود الـ50% تقريباً.
ويكشف أنه في هذه الحرب لم تستهدف المصانع بشكل مباشر كما جرى في عدوان تموز عام 2006،لأنه في العام 2006 تعمَّد العدو الإسرائيلي استهداف المصانع لضرب الإقتصاد ككل، وكان التركيز آنذاك على المصانع والجسور والبنى التحتية وسواها،أما عدوان أيلول 2024 فكانت الأمور مختلفة على الإطلاق لأن المصانع لم يتم إستهدافها بشكل مركز،ولكن تم ضرب بعض المصانع بشكل جزئي أو كلي وعددها محدود جداً.
ويختم بكداش قائلاً:" الصناعة بقيت متضررة من الإقتصاد غير الشرعي السائد، ونأمل مع الحديث عن أن الدولة ستعيد بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية بأن تضع حداً لهذا الإقتصاد خصوصاً على المعابر البرية والبحرية والجوية مع وجود الجيش اللبناني على هذه المعابر، ووقف التهريب بموجب هذا الوجود فبمجرد تفعيل دور الجيش اللبناني وبسط سلطته في هذه المعابر يعتبر مؤشراً جيداً في طريق توقيف التهريب".
لبنان
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