هذه الطرقات تشهد حركة سير كثيفة

تشهد عدد من الطرقات اللبنانية حركة سير كثيفة صباح اليوم، الخميس.



وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل.



كما ويشهد اوتوستراد انطلياس باتجاه الزلقا حركة مرور كثيفة.

Advertisement