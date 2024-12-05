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لبنان

هذه الطرقات تشهد حركة سير كثيفة

Lebanon 24
05-12-2024 | 00:19
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تشهد عدد من الطرقات اللبنانية حركة سير كثيفة صباح اليوم، الخميس.
وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل.

كما ويشهد اوتوستراد انطلياس باتجاه الزلقا حركة مرور كثيفة.
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