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لبنان

"حزب الله" ينكفئ!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2024 | 01:15
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أكدت مصادر مطلعة ان المرحلة الحالية بالنسبة لـ "حزب الله" هي مرحلة الانكفاء على المستويات كافة وذلك بهدف التفرغ لترميم واقعه التنظيمي والعسكري  وغيره من الامور.
وتعتبر المصادر ان "الحزب" لن يخوض معارك سياسية حادة في لبنان ولن يكون تصادميا في المرحلة المقبلة بل سيعمل على التعايش مع المرحلة ومتطلباتها بإنتظار التحولات الاقليمية والدولية التي قد تحصل.
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وتشير  المصادر الى ان انكفاء الحزب سيشمل ايضا حضوره الاقليمي الذي سيتراجع بشكل نسبي مع تقدم حضور قوى اخرى في "المحور" اقله في المدى المنظور..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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