"فيتوهات" باسيل لا تنتهي

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يفيد معنيون ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لديه "فيتوهات" لا تنتهي مرتبطة بالانتخابات الرئاسية واسماء المرشحين، ولا يبدو ان الرجل سيكون متعاونا مع اي طرف للوصول الى توافق.ووفق المصادر فان باسيل يرفض عددا لا بأس به من الاسماء المطروحة او تلك التي قد تطرح ما يجعله معرقلا اكثر منه مشاركا في اي تسوية او حل مقبل.وترى المصادر ان باسيل وكتلته النيابية قد يبقيا خارج الحل خصوصا ان كتلا كبيرة على طرفي نقيض ستكون مضطرة للوصول الى حل وسط لتمرير الاستحقاق ، مما قد يفقد باسيل "ورقة المساومة".