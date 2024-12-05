تركيا تتبرع بوحدات صحية للنازحين المقيمين في المدارس بالجنوب

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أعلنت السفارة التركية في بيان، أن "تركيا تبرعت بـ36 وحدة للاستحمام ودورات المياه، لاستخدامها في المدارس الواقعة في المناطق الجنوبية، التي تستضيف موقتاً الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي".وأوضحت انه "من المقرر أن تصل السفينة أك دينيز التي تحمل هذه الوحدات إلى ميناء بيروت صباح الغد".وأعلنت انه "سيتم تنظيم حفل ومؤتمر صحافي في الميناء غداً، عند الساعة 11:30 صباحاً حيث سيقوم السفير التركي مراد لوتيم بتسليم الوحدات إلى وزير البيئة ومنسق اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات السيد ناصر ياسين والعميد بسام النابلسي أمين عام الهيئة العليا للإغاثة".وأشارت الى انه "تم توفير الوحدات البالغ عددها 36 وحدة من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) التابعة لجمهورية تركيا، وكل وحدة منها قادرة على خدمة ستة أشخاص في نفس الوقت".ولفتت الى انه "سيتم تركيب الوحدات في 15 مدرسة موزعة على صيدا، صور، النبطية، الخيام، تبنين، بنت جبيل وغيرها من المواقع، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي". (الوكالة الوطنية)