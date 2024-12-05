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لبنان

استُشهد بغارة إسرائيلية.. الدفاع المدني نعى عنصرًا له

Lebanon 24
05-12-2024 | 01:49
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نعت المديرية العامة للدفاع المدني الموظف العملاني علي حسين نبعة من عديد مركز الطيبة العضوي - النبطية الاقليمي الذي إستشهد بتاريخ 03-12-2024، إثر تعرضه لغارة جوية إسرائيلية استهدفته أمام منزله في بلدة دير سريان. 
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وفي ما يلي نبذة عن حياته: 
الموظف العملاني علي حسين نبعة من عديد مركز الطيبة العضوي / النبطية الاقليمي.
من مواليد ١٠-١٠-١٩٨٨ دير سريان-مرجعيون.
-عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من ٢٠٠٧/٠١/٠٢ إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ ٢١-٠٨-٢٠٢٣.
-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.
-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.
-شارك في العديد من المهمات.
-كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن. 
الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة اولاد.
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