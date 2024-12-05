استُشهد بغارة إسرائيلية.. الدفاع المدني نعى عنصرًا له

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني الموظف العملاني علي حسين نبعة من عديد مركز الطيبة العضوي - النبطية الاقليمي الذي إستشهد بتاريخ 03-12-2024، إثر تعرضه لغارة جوية إسرائيلية استهدفته أمام منزله في بلدة دير سريان.الموظف العملاني علي حسين نبعة من عديد مركز الطيبة العضوي / النبطية الاقليمي.من مواليد ١٠-١٠-١٩٨٨ دير سريان-مرجعيون.-عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من ٢٠٠٧/٠١/٠٢ إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ ٢١-٠٨-٢٠٢٣.-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.-شارك في العديد من المهمات.-كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة اولاد.