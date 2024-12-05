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لبنان

مع العودة إلى الضاحية الجنوبية.. دعوة الى تسجيل الاضرار لتعويض موقّت

Lebanon 24
05-12-2024 | 02:24
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كشف منسق ملف الترميم في مؤسسة "جهاد البناء" المهندس حسين خير الدين عن المراحل التي سيمر فيها ملف الترميم واعادة اعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية خلال العدوان الأخير، بالاضافة الى التعويضات التي ستدفع إلى المتضررين.
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وأوضخ خير الدين أنه "بالنسبة الى الوحدات المتضررة، فقد  أنشئت 5 مراكز في الضاحية الجنوبية، سيتم إبلاغ سكان الوحدات المتضررة بالحضور الى منازلهم لتسجيل الاضرار فيها، واعطاء رقم مالي لقبض هذه المستحقات". 

أما بالنسبة الى الوحدات  المدمرة فأشار إلى أنه "سيتم دفع  بدل ايواء  يشمل الأثاث والإيجار لمدة سنة في الوقت الذي ستتم فيه عملية البناء". (الوكالة الوطنية)
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