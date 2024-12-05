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لبنان

في شمع.. سحب جثث شهداء من مبانٍ دمرها العدو

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:14
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عملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، على سحب جثث عدد من الشهداء من بعض المباني التي دمرها العدو الاسرائيلي في بلدة شمع.
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