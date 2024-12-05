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لبنان

لمناسبة ذكرى ميلاد الشهيد كمال جنبلاط.. هذا ما قرّره الإشتراكي

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:26
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:

"بمناسبة ذكرى السادس من كانون الأول، ميلاد المعلّم الشهيد، كمال جنبلاط، والذي يصادف غداً الجمعة، وبسبب الظروف الحالية، يعلن الحزب التقدمي الإشتراكي عن إلغاء الاحتفالية السنوية بوضع زهرة على ضريح المعلّم في المختارة".
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أضاف البيان:" إنّ ذكرى المعلّم الحاضرة في قلوب وأذهان الرفاق والمناصرين ستبقى حيّة، والمعلّم سيبقى فينا وينتصر".
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