لمناسبة ذكرى ميلاد الشهيد كمال جنبلاط.. هذا ما قرّره الإشتراكي

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"بمناسبة ذكرى السادس من كانون الأول، ميلاد المعلّم الشهيد، كمال جنبلاط، والذي يصادف غداً الجمعة، وبسبب الظروف الحالية، يعلن الحزب التقدمي الإشتراكي عن إلغاء الاحتفالية السنوية بوضع زهرة على ضريح المعلّم في المختارة".أضاف البيان:" إنّ ذكرى المعلّم الحاضرة في قلوب وأذهان الرفاق والمناصرين ستبقى حيّة، والمعلّم سيبقى فينا وينتصر".