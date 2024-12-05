قيومجيان: نطلب من السلطات ملاحقة مجموعة "جنود الرب" ومحاكمتها

Advertisement

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة "اكس"، معلقا على "مقتل رئيس مركز كرم الزيتون في القوات رولان المر غدراً من قبل ما يسمى جنود الرب‏: كما رفضنا ونرفض السلاح غير الشرعي بيد أي حزب، نأبى أن يتحول اسم الرب إلى صفة تستغلها مجموعة مسلحين زعران وقتلة.نطلب من السلطات القضائية والأمنية في الدولة ملاحقة مجموعة جنود الرب الخارجة عن القانون ومحاكمتها".وختم: "الأشرفية ترفض هؤلاء المجرمين سنفتقدك رفيقنا وحبيبنا ‎رولان المر".