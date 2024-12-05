20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام التقى سفير بلجيكا الجديد.. تشديد على عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية
Lebanon 24
05-12-2024
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في مكتبه، سفير بلجيكا الجديد أرناوت بويلس في زيارة تعارف، وللوقوف على معطيات وزارة الاقتصاد في ما خص الاضرار الناجمة نتيجة الاحداث الاخيرة.
واطلع سلام السفير البلجيكي على واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي وأرقام الخسائر نتيجة للاعتداءات الاسرائيلية في قطاعات عدة، منها الاجتماعي والزراعي والسياحي والتجاري والطبي والصناعي وقطاعات اقتصادية اخرى ، وكلفة اعادة الاعمار التي تجاوزت عشرات مليارات الدولارت كما تأثير الازمات المتتالية التي عصفت بلبنان على مدى الاعوام الأخيرة.
Advertisement
وبحسب بيان، فقد بحث الطرفان في "اهمية مكافحة الفساد وتنظيم عمل مؤسسات القطاع العام التي من المفترض ان تدر على خزينة الدولة مليارات الدولارات،والحاجة إلى إصلاحات داخلية واهمية عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية كافة، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لكسب ثقة المجتمع الدولي ، ما يحتم على الشعب اللبناني والسياسيين واجب وطني للتكاتف والتضامن للقيام بذلك ، لا سيما ان لبنان تحت مجهر متابعة واهتمام المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وبلجيكا بشكل خاص العضو المؤسس في الاتحاد الأوروبي، التي تحتضن عاصمتها بروكسل المؤسسات الأوروبية كافة ومقر الاتحاد الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الاطلسي الناتو والعديد من المنظمات الدولية الرئيسية الأخرى".
من جهته، شدد السفير البلجيكي على ان "بلاده مهتمة بالروابط التاريخية القوية بين لبنان وبلجيكا ورعاية مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وانطلاقاً من ذلك تم التنسيق على وضع اطار وخطة عمل بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجهات اقتصادية عدة في بلجيكا لإعطاء اشارة ترسيخ هذا التعاون".
واتفق الطرفان على "تواصل الوزير سلام مع نظيريه البلجيكيين وزير الاقتصاد ووزير التجارة والصناعة لمناقشة امكانية توقيع تفاهمات اقتصادية تعني البلدين خلال جولة الوزير سلام المزمع اجراؤها في القريب العاجل، ولقاء المعنيين في العاصمة البلجيكية بروكسل".
بدوره شكر سلام لسفير بلجيكا "زيارته الكريمة واهتمام بروكسل بلبنان ،وازدهاره واهتمامهم لمواصلة العمل على إبقاء العلاقات البلجيكية اللبنانية في احسن حالتها، وتطويرها في ما فيه المصلحة المشتركة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
14:22 | 2024-12-04
04/12/2024 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
08:05 | 2024-12-04
04/12/2024 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
16:09 | 2024-12-04
04/12/2024 04:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
16:13 | 2024-12-04
04/12/2024 04:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة
Lebanon 24
بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة
09:46 | 2024-12-04
04/12/2024 09:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2024-12-05
ميقاتي: نسعى للوصول الى استقرار طويل الامد وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الارض
07:03 | 2024-12-05
بشأن تعزيز انتشاره في الجنوب.. بيان من الجيش وهذا ما جاء فيه
07:00 | 2024-12-05
"معاريف" تكشف مفاجأة عن "حزب الله"... هذه كانت خطّته في 7 تشرين الأوّل
06:50 | 2024-12-05
"القوات" نعت رئيس مركز كرم الزيتون
06:46 | 2024-12-05
"للإسراع في مسح الاضرار".. 380 صيدليّة متضرّرة في الجنوب جرّاء الحرب
06:38 | 2024-12-05
الخوري وعبود: لمعاودة العمل بصورة طبيعية في المحاكم والدوائر القضائية
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
05/12/2024 14:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
05/12/2024 14:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
05/12/2024 14:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24