ميقاتي: نسعى للوصول الى استقرار طويل الامد وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الارض



وشدد على "ان التفاهم على وقف اطلاق النار هو نوع من الالية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، واولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية".

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مواقف رئيس الحكومة جاءت في خلال زيارته وزارة الخارجية والمغتربين ، حيث اجتمع اولا مع وزير وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

ثم عقد رئيس الحكومة اجتماعا في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مع اعضاء السلك الديبلوماسي والاداري في الوزارة.

استهل الوزير بو حبيب اللقاء بكلمة قال فيها: دولة الرئيس يسرني ويسعدني، أنا وزملائي في الوزارة، تشريفكم وحضوركم بيننا اليوم، ونحن نفتح صفحة جديدة نستبشر بها كل الخير لوطننا الحبيب لبنان. لقد مرت علينا ظروف قاسية خلال الأشهر الماضية، وقد عملنا كوزارة بتوجيهاتكم وبالتنسيق معكم ومع الوزارات المعنية. كما كانت بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في قلب الحدث، ولم توفر الدبلوماسية اللبنانية المنتشرة في دول العالم كافة جهداً لإجراء الاتصالات مع العواصم المعتمدين لديها. كما ساهمت هذه البعثات وطواقمها، بالتعاون مع الجاليات والمؤسسات الأجنبية، في تأمين كل ما تيسر من احتياجات. إن هذا العمل التكاملي بين الوزارة وسائر الإدارات المعنية نموذجاً لما يمكن أن نحققه حين تتكاتف الجهود والطاقات.

اضاف: طموحاتنا كبيرة، وبالرغم من كل ما حدث فإننا محكومون بالأمل والرجاء، لا سيما في زمن الأعياد. نتطلع أن يحمل العام الجديد ولادة جديدة للبنان فيعود وطن النور، والإشعاع، والسلام. ثقوا بأن الدبلوماسية اللبنانية جاهزة لأداء رسالتها من أجل خير لبنان وازدهاره". أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" أننا نسعى للوصول الى استقرار طويل الامد، وان تكون المرجعية للدولة وحدها وان يتولى الجيش السلطة الفعلية على الارض وأن نحميه".وشدد على "ان التفاهم على وقف اطلاق النار هو نوع من الالية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، واولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية".مواقف رئيس الحكومة جاءت في خلال زيارته وزارة الخارجية والمغتربين ، حيث اجتمع اولا مع وزير وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.ثم عقد رئيس الحكومة اجتماعا في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مع اعضاء السلك الديبلوماسي والاداري في الوزارة.استهل الوزير بو حبيب اللقاء بكلمة قال فيها: دولة الرئيس يسرني ويسعدني، أنا وزملائي في الوزارة، تشريفكم وحضوركم بيننا اليوم، ونحن نفتح صفحة جديدة نستبشر بها كل الخير لوطننا الحبيب لبنان. لقد مرت علينا ظروف قاسية خلال الأشهر الماضية، وقد عملنا كوزارة بتوجيهاتكم وبالتنسيق معكم ومع الوزارات المعنية. كما كانت بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في قلب الحدث، ولم توفر الدبلوماسية اللبنانية المنتشرة في دول العالم كافة جهداً لإجراء الاتصالات مع العواصم المعتمدين لديها. كما ساهمت هذه البعثات وطواقمها، بالتعاون مع الجاليات والمؤسسات الأجنبية، في تأمين كل ما تيسر من احتياجات. إن هذا العمل التكاملي بين الوزارة وسائر الإدارات المعنية نموذجاً لما يمكن أن نحققه حين تتكاتف الجهود والطاقات.اضاف: طموحاتنا كبيرة، وبالرغم من كل ما حدث فإننا محكومون بالأمل والرجاء، لا سيما في زمن الأعياد. نتطلع أن يحمل العام الجديد ولادة جديدة للبنان فيعود وطن النور، والإشعاع، والسلام. ثقوا بأن الدبلوماسية اللبنانية جاهزة لأداء رسالتها من أجل خير لبنان وازدهاره".

رئيس الحكومة

ثم تحدث رئيس الحكومة فقال: اردت في زيارتي لوزارة الخارجية اولا ان اشكر معالي الوزير عبد الله بو حبيب الذي، رغم ان البعض يعتبر إنه لأسباب سياسية هناك نوع من الاختلاف في وجهات النظر، اؤكد ان وجهة نظرنا واحدة لان اهتمامي واهتمامه هو لبنان الوطن وكيف يمكن اعادته لكي يكون حقيقة قادرا وفاعلا ومشعا للعالم.

لذلك اود ان اشكر الوزير بو حبيب على ما يقوم به، والشكر موصول الى كافة اعضاء السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية والذي يعمل ويتابع، كذلك الى الديبلوماسيين الذين يقومون بعملهم بافضل شكل في الخارج، وانا أتابع ذلك ، من خلال كل التقارير الذي يرسلها لي وزير الخارجية والمرسلة من قبل السفراء في الخارج، واعلم ما مدى المهنية الكبيرة الموجودة لدى معظم السفراء .

أضاف:" نحن مررنا ولا نزال نمر في ظروف صعبة، ولسوء الحظ لا يمكن ان نقول انها ظروف مؤقتة ونحن نمر بها منذ فترة طويلة جدا. انا اعتبر ان لبنان موجود في ممر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وكلما تهب عاصفة من اي اتجاه تمر في لبنان، وعندما تكون قوية جدا نحن كلبنانيين بدلا من البقاء في منزلنا وإغلاق النوافذ علينا كي لا نتأثر بما يجري، فاننا ننزل الى الشارع للنظر اليها، ولم ننتبه انه يجب علينا إغلاق نوافذنا لتفادي اضرار العاصفة."

وقال: علينا ان نكون حرصين على بعضنا البعض ونحافظ على وطنيتنا للتغلب على شكوكنا ببعضنا البعض والتدخل بامور ربما ليست تعنينا.وكل واحد منا يركض عندما تهب العاصفة لأخذ وكالة حصرية من دولة اخرى ليكون وكيلا حصريا لها بلبنان. وعندما تتفق هذه الدول مع بعضها نحتاج الى وقت لتصفية هذه الوكالة الحصرية.أنكم تعملون بجسم وقلب وتفكير واحد، وانكم على مقدار المسؤولية في هذه الظروف الصعبة".

تابع:" منذ يومين استقبلت رئيس لجنة الرقابة على وقف اطلاق النار الجنرال الاميركي،واليوم استقبلت الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، وكان تاكيد على ضرورة وقف اطلاق النار وانسحاب الجيش الاسرائيلي من اي أراضي لبنانية تقدم اليها في الفترة الماضية، وهذا هو الاساس لنبدأ بالعمل الصحيح لاعادة السلام الى جنوب الليطاني ولكل الاراضي اللبناني.

اضاف: نحن اليوم بأشد الحاجة لتضافر الجهود ولان نكون جميعا يدا واحدة والا نتشاطر على بعضنا البعض. اكرر شكري للجهود الديبلوماسية التي قام بها الوزير بو حبيب وللديبلوماسيين على حركتهم المميزة رغم انني اعرف ضآلة الأمكانات والظروف الصعبة."وبمناسبة قرب الاعياد اتمنى لكم عيد ميلادا سعيدا ومجيدا وان يكون خيرا على لبنان.

وردا على سؤال قال: ان موضوع التشكيلات الديبلوماسية مرتبط بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، علما ان معالي الوزير يقوم بسد بعض الثغرات باجراءات مؤقتة.

وردا على سؤاد قال: ان التفاهم على وقف اطلاق النار هو نوع من الالية التنفيذية لتطبيق القرار 1701. اولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية.

اضاف: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني . ونحن نسعى للوصول الى استقرار طويل الامد، وان تكون المرجعية للدولة وحدها وان يتولى الجيش السلطة الفعلية على الارض وأن نحميه.

نشاط السرايا

وكان ميقاتي استقبل رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال غيوم بونشان قبل ظهر اليوم في السرايا.

شارك في الاجتماع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وفي خلال الاجتماع اكد رئيس الحكومة ان أولويات الموقف اللبناني هي وقف اطلاق النار والخروقات الاسرائيلية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

وزير الاشغال

اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في حضور الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي وعدد من الممثلين عن مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والاعمار والاستشاري خطيب وعلمي واختصاصيين وخبراء.



بعد الاجتماع قال الوزير حمية:"في اطار متابعة الرئيس ميقاتي لموضوع مسح الأضرار ورفع الأنقاض واعادة الاعمار، وهو سيكون في صلب اجتماع جلسة مجلس الوزراء يوم السبت المقبل في مدينة صور، وفي اطار الشفافية دعا الرئيس ميقاتي مختلف الهيئات المعنية، من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والاعمار والاستشاري خطيب وعلمي واختصاصيين وخبراء في الموضوع ، لكي يتم اعداد دفتر شروط قانوني وشفاف بامتياز ، مطابق لقانون الشراء العام في ظل حالات الطوارئ التي نمر بها، اضف الى ذلك الاسراع في عملية رفع الأنقاض بمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء

خلال اجتناعنا اليوم أعطى دولة الرئيس ميقاتي توجيهاته انه يجب ان يكون دفتر الشروط والجهات المعنية مجهزة لكل اوراقها قبل يوم السبت التاسعة والنصف صباحا اي قبل موعد الجلسة ، ليتخذ مجلس الوزراء قرارات ولكي يبنى على الشيء مقتضاه."



اضاف: "بالنسبة لاماكن الردم سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة الاشغال ووزارة البيئة حول اماكن الردم في مختلف الاراضي اللبنانية حيث سيتم وضعهم في اماكن مخصصة بالتنسيق ايضا مع اتحادات البلديات والبلديات .

وبالنسبة للردم الموجود في الضاحية الجنوبية قال :"الحل الوحيد هو وضعهم امام الكوستابرافا ولكن علينا انتظار قرار مجلس الوزراء السبت المقبل."

وعن بدء عمليات مسح الأضرار قال:" هذا الامر يعود الى مجلس الوزراء".

الصليب الاحمر

واستقبل رئيس الحكومة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمن، وجرى عرض للنشاطات التي تقوم بها اللجنة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للبنان.