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لبنان

وصول ميقاتي إلى مقرّ وزارة الخارجيّة لعقد إجتماع مع بوحبيب وأعضاء السلك الديبلوماسيّ

Lebanon 24
05-12-2024 | 05:24
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مقرّ وزارة الخارجيّة لعقد إجتماع مع وزير الخارجيّة عبدالله بوحبيب وأعضاء السلك الديبلوماسيّ.
 
 
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