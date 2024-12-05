بوشكيان عرض مع سفيرَيّ قبرص والجزائر تطوير التبادل الثنائي والمشترك مع لبنان

بوشكيان عرض مع سفيرَي قبرص والجزائر تطوير التبادل الثنائي والمشترك مع لبنان



عرض وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الأوضاع العامة مع سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسو وتداولا في العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص وسبل تدعيمها في مختلف المجالات الصناعية والتبادلية والاستفادة من قدرات كل جهة مع شركائها الدوليين، وتبادلها بين بعضهما وفتح آفاق التعاون.

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بلباقي

كما تابع بوشكيان مع سفير الجزائر رشيد بلباقي العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر. وبحثا في تعزيز التبادل، خصوصاً أن لبنان بحاجة اليوم إلى كل مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة للنهوض والتعافي.

وأثنى بوشكيان على دعم الجزائر المتواصل للبنان على صعد عدة، متمنّياً أن تفتح أسواقها أمام الصناعة الوطنية اللبنانية.