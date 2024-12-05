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لبنان

إصابته خطيرة.. نقل طفل عمره 12 عاماً إلى المستشفى إليكم ما حدث معه في الجنوب

Lebanon 24
05-12-2024 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة طفل عمره 12 عاماً، أثناء جمعه قنابل عنقودية في بلدة شبريحا في جنوب لبنان.
 
ونُقِلَ الطفل على الفور إلى المستشفى، بينما عُلِمَ أنّ إصابته خطيرة.
 
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طفل

شبريحا

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